Штраф уменьшили почти в 3 раза

Штраф уменьшили почти в 3 разаВладимирский областной суд рассмотрел апелляцию бывшего руководителя УФНС по Владимирской области Сергея Кошелева. Напомним, его обвинили в получении взятки от собственника ювелирного завода «Адамант» и бывшего депутата регионального ЗакСобрания Сергея Авакяна.Приговор, вынесенный Октябрьским районным судом, решили смягчить. Штраф, который бывший налоговик должен заплатить за совершение преступления, снизили почти в 3 раза.Напомним, Сергея Кошелева приговорили к штрафу в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей. Теперь же он должен заплатить лишь 500 тысяч рублей.Кроме того, как сообщают , ему сократили срок, в течение которого бывший глава УФНС не может занимать определённые должности — с 2 до 1,5 лет. Помимо этого, суд постановил снять арест с имущества Сергея Кошелева.