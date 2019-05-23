Екатеринбургская епархия готова согласиться с результатами опроса по поводу строительства храма, даже если жители города проголосуют не в пользу проекта, заявил протоиерей Максим Миняйло.

Екатеринбургская епархия готова согласиться с результатами опроса по поводу строительства храма, даже если жители города проголосуют не в пользу проекта, заявил протоиерей Максим Миняйло.Он добавил, что епархия готовится к опросу и будет "работать вместе со всем городом", передает "Интерфакс". Кроме того, по его словам, важно, чтобы люди знали, что предполагалось построить в сквере. "И только после этого они проголосуют объективно", — подчеркнул протоиерей.В середине мая в Екатеринбурге прошла серия акций протеста против строительства храма в сквере в центре города. Акции не были согласованы. Десятки людей были задержаны, более 30 подверглись административным арестам.После этого было решено провести опрос горожан по поводу строительства храма. Ранее свой опрос провел ВЦИОМ, и по его результатам 58 процентов горожан считают, что храм должен быть построен в другом месте.