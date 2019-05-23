Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников. Сергей Лазарев получил на один балл больше – 370 вместо 369, но остался на третьем месте.

Организаторы "Евровидения-2019" пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.В заявлении Европейского вещательного союза отмечается, во время шоу некоторые баллы были начислены некорректно из-за человеческой ошибки. После пересчета представитель России Сергей Лазарев получил на один балл больше – 370 вместо 369, сообщает РИА Новости. Однако на общий результат это не повлияло, Лазарев остался на третьем месте.Правда, некоторые страны все-таки изменили свои позиции в общем зачете. Так, Швеция поднялась с шестой строчки на пятую, а Норвегия соответственно переместилась вниз.Победителем остался Дункан Лоуренс из Нидерландов с песней Arcade. На втором месте — итальянец Mahmood.Между тем Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные опроса, которые свидетельствуют, что только четверть россиян (25 процентов) считают результаты финала "Евровидения" объективными. 37 процентов считает, что судейство было нечестным, передает ТАСС.Две трети (66 процентов) опрошенных также заявили, что голосование профессионального жюри было "скорее необъективно", в то время как зрительское голосование одобрили более половины российских зрителей (52 процента).В этом году финал "Евровидения" посмотрели более 3,2 миллиона россиян. Это вдвое больше, чем годом ранее. В 2018-м финал смотрели 1,5 миллиона зрителей.