Нынешний Гран-при Монако, этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, проходит сразу после трагического дня смерти великого гонщика, трехкратного чемпиона мира Ники Лауды. Многие мероприятия будут посвящены памяти австрийца, а Себастьян Феттель сделал новый шлем в честь Лауды.

Нынешний Гран-при Монако, этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1", проходит сразу после трагического дня смерти великого гонщика, трехкратного чемпиона мира Ники Лауды. Многие мероприятия будут посвящены памяти австрийца, а Себастьян Феттель сделал новый шлем в честь Лауды.Немецкий лидер итальянской команды Ferrari разместил на своем шлеме не только имя великого пилота "Формулы-1", но и фотографии, посвященные памяти чемпиона мира, сообщает F1i.Com. При этом в последние годы Лауда работал в стане главных конкурентов итальянской "Скудерии" – немецкой команде Mercedes.