Очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 – Гран-при Монако, - традиционно стартует не в пятницу, а днем ранее. Городска трасса игорной столицы Европы приняла первую свободную практику. И ее выиграл действующий чемпион британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Монако, — традиционно стартует не в пятницу, а днем ранее. Городска трасса игорной столицы Европы приняла первую свободную практику. И ее выиграл действующий чемпион британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.Время лидера – 1 мин. 12,106 сек. Его напарник финн Валттери Боттас долгое время был вторым, но в конце практики его обогнал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull. В шестерку лучших вошли также Шарль Леклер и Себастьян Феттель из Ferrari, а также напарник Ферстаппена Пьер Гасли.Россиянин Даниил Квят, выступающий за команду Toro Rosso, большую часть практики стоял в районе 6-7-го места, но на последней трети серии у него возникли проблемы с машиной и наш гонщик откатился на 13-ю строчку протокола. Правда при этом Квят сумел опередить своего партнера по "конюшне" Александера Албона.