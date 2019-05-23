После задержания в Астрахани двух местных жителей и жителя Кубани, которые планировали нападения с применением самодельных взрывных устройств, возбуждены уголовные дела по статьям Публичные призывы к экстремистской деятельности посредством Интернета и Организация экстремистского сообщества.

После задержания в Астрахани двух местных жителей и жителя Кубани, которые планировали нападения с применением самодельных взрывных устройств, возбуждены уголовные дела по статьям "Публичные призывы к экстремистской деятельности посредством Интернета" и "Организация экстремистского сообщества", сообщили в СК РФ.В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что трое задержанных в Астрахани – активные члены молодежного неформального объединения праворадикального толка. Их преступная деятельности, отметили в ФСБ, "была направлена на совершение насильственных преступлений экстремистского характера, в том числе с применением самодельных взрывных и зажигательных устройств".По данным сотрудников спецслужбы, они пропагандировали националистическую идеологию, а также осуществляли вербовку и координацию деятельности новых участников группировки.Кроме того, они организовывали и проводили тактические тренировки с использованием военной экипировки, изготавливали и испытывали самодельные взрывчатые и зажигательные устройства, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.Там также сообщили, что задержанные уже дают признательные показания.По 13-ти адресам были проведены обыски, во время которых сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли шесть емкостей с аммиачно-селитренными взрывчатыми веществами, а также самодельное зажигательное устройство, компоненты и инструменты для изготовления взрывчатых веществ и устройств, передает "Россия 24".Кроме того, были найдены макеты огнестрельного оружия, гильзы различного калибра, дымовые шашки, экстремистская атрибутика.Обнаружили во время обысков и средства коммуникации, а также электронные носители информации, которые документально подтверждают участие задержанных в инкриминируемых им преступлениях.