Олег Орехов написал заявление об увольнении по собственному желанию

Олег Орехов написал заявление об увольнении по собственному желаниюНачальник отдела транспорта и связи администрации города Владимира Олег Орехов ушел в отставку. С апреля он был в отпуске, а после него написал заявление об увольнении по собственному желанию. С 20-го мая обязанности начальника отдела временно будет исполнять его заместитель Андрей Мольков.Напомним, что Олег Орехов стал главным дорожником областной столицы осенью 2017 года в скором времени после увольнения предыдущего руководителя этого отдела Юрия Иванова.