Тина Канделаки раскрыла правду о бывшем президенте Украины. Телеведущая заявила, что у Петра Порошенко серьезные проблемы со здоровьем.

Тина Канделаки раскрыла правду о бывшем президенте Украины. Телеведущая заявила, что у Петра Порошенко серьезные проблемы со здоровьем.Многие СМИ распространяют медиа-клише, что бывший лидер Украины злоупотребляет спиртными напитками. Телеведущая отметила, что этот стереотип является ложным. На самом деле Петр Порошенко не пьет алкоголь из-за серьезной болезни – диабета. Именно поэтому многие политические решения даются ему с большим трудом."Он глубоко больной человек, который очень многие политические решения принимал еще и под влиянием того, что ему просто элементарно плохо делалось", – поделилась Тина Канделаки. Журналиста добавила, что узнала эту подробность от знакомого, который лично знал бывшего президента Украины, но не состоял с ним в дружеских отношениях, уточняет сайт .Материал дополняется.