Испанский правый защитник мадридского Атлетико Хуанфран Торрес летом покинет команду. Ранее стало известно, что клуб покинут капитан команды, уругвайский защитник Диего Годин и французский нападающий Антуан Гризманн.

Испанский правый защитник мадридского "Атлетико" Хуанфран Торрес летом покинет команду. Ранее стало известно, что клуб покинут капитан команды, уругвайский защитник Диего Годин и французский нападающий Антуан Гризманн.Хуанфран является воспитанником другого мадридского клуба – "Реала". В 2006-м стал игроком "Осасуны", откуда зимой 2011 перебрался в "Атлетико" за 4,25 млн евро. Помимо, этого в 2005 году на правах аренды защищал цвета каталонского "Эспаньола".