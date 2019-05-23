Анджелина Джоли помирилась с Брэдом Питтом. Развод благотворно повлиял на отношения голливудских звезд.

Анджелина Джоли помирилась с Брэдом Питтом. Разводблаготворно повлиял на отношения голливудских звезд.и Брэд Питт после официального развода ведутразмеренную жизнь. Конфликты позабыты, отношения между бывшими супругами спокойные."Им обоим было известно, что нужно двигаться вперед,каждому в своем направлении. Драмы больше нет, вся пыль осела. Сейчас они, каки всегда, сосредоточены на детях", – заявил источник в окружении актеров.Дети, опека над которыми во время затянувшегосябракоразводного процесса была яблоком раздора для голливудских знаменитостей,теперь проводят время с обоими родителями. По данным источника, они гордятсятем, что родителям удалось наладить отношения. Анджелина Джоли особенно близкас младшей дочерью, Вивьен и проводит с ней много времени, приводит словаинсайдера издание Entertainment Tonight.страдает от паралича Белла – эта болезнь влияет на мышцы лица. Актриса похудела до 42 килограммов. Несмотря на это, звезда продолжает сниматься. Джоли сыграла главную роль в фильме "Малефисента: Владычица тьмы". Продолжение истории о сказочной злодейке с непростой судьбой выйдет на экраны в октябре. Звезда Голливуда выглядит в картине устрашающе: скелетообразное лицо, рога, сверкающие зеленые глаза.Брэд Питт тем временем не испытывает недостатка в женском внимании. Как стало известно, не так давно он посетил вечеринку в честь 50-летия своей бывшей возлюбленной Дженнифер Энистон. Поговаривают, что роман экс-любовников вспыхнул с новой силой.Ранее стало известно о завещании . Как выяснилось, немалую часть своего многомиллионного состояния актриса отписала приемному сыну – 17-летнему Мэддоксу. При этом остальных детей Джоли лишила наследства.