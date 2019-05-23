Кирилл Капризов опроверг информацию СМИ о своей связи с
Алиной Загитовой. Форвард хоккейной сборной России возмущен подобным бредом.
Кирилл Капризов опроверг информацию СМИ о своей связи с
Алиной Загитовой. Форвард хоккейной сборной России возмущен подобным "бредом".
в составе российской сборной участвует в
чемпионате мира по хоккею. Журналисты среди прочих задали ему вопрос и о его
отношениях с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Об их связи ходило много слухов.
Нападающий сборной России возмутился. "Что за бред!
Что-то писали после Олимпиады. Людям делать нечего – вот и написывают", -
заявил Кирилл Капризов.
Напомним, после Олимпиады в Пхенчхане в СМИ появилась
информация о связи между хоккеистом Кириллом Капризовым и фигуристкой. Учитывая
нежный возраст Загитовой, разузнавшие об этом журналисты даже предупредили ее
тренера Этери Тутберидзе.
Сами спортсмены о своих отношениях не распространялись.
Журналисты же утверждали, что фигуристка "зацепила" хоккеиста в
Олимпийской деревне в Корее. Со ссылкой на очевидцев репортеры сообщили, что на
борту самолета в подсел к Алине Загитовой, и они о чем-то долго
беседовали.
В сезоне-2018-2019 Алина Загитова стала чемпионкой мира по
фигурному катанию. А выиграл Кубок Гагарина вместе с ЦСКА. Один
из самых перспективных хоккеистов сборной России сейчас готовится к матчу 1/4
финала ЧМ-2019 против США, пишет "Спорт-Экспресс".