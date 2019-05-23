Кирилл Капризов опроверг информацию СМИ о своей связи с Алиной Загитовой. Форвард хоккейной сборной России возмущен подобным бредом.

Кирилл Капризов опроверг информацию СМИ о своей связи сАлиной Загитовой. Форвард хоккейной сборной России возмущен подобным "бредом".в составе российской сборной участвует вчемпионате мира по хоккею. Журналисты среди прочих задали ему вопрос и о егоотношениях с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Об их связи ходило много слухов.Нападающий сборной России возмутился. "Что за бред!Что-то писали после Олимпиады. Людям делать нечего – вот и написывают", -заявил Кирилл Капризов.Напомним, после Олимпиады в Пхенчхане в СМИ появиласьинформация о связи между хоккеистом Кириллом Капризовым и фигуристкой. Учитываянежный возраст Загитовой, разузнавшие об этом журналисты даже предупредили еетренера Этери Тутберидзе.Сами спортсмены о своих отношениях не распространялись.Журналисты же утверждали, что фигуристка "зацепила" хоккеиста вОлимпийской деревне в Корее. Со ссылкой на очевидцев репортеры сообщили, что наборту самолета в подсел к Алине Загитовой, и они о чем-то долгобеседовали.В сезоне-2018-2019 Алина Загитова стала чемпионкой мира пофигурному катанию. А выиграл Кубок Гагарина вместе с ЦСКА. Одиниз самых перспективных хоккеистов сборной России сейчас готовится к матчу 1/4финала ЧМ-2019 против США, пишет "Спорт-Экспресс".