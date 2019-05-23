Жена известного американского музыканта Канье Уэста Ким Кардашян опубликовала в сети новый снимок. Светская львица часто удивляет своими диковинными нарядами, очередное фото – не исключение.

Жена известного американского музыканта Канье Уэста Ким Кардашян опубликовала в сети новый снимок. Светская львица часто удивляет своими диковинными нарядами, очередное фото – не исключение.Профессиональная съемка развернулась на фоне цветов. Дизайнер решил соблюсти общую стилистику. Он прикрепил цветы на платье Ким. Но, видимо, мужчина посчитал, что бутоны будут смотреть банально, поэтому он пристроил весь букет целиком.Диванные критики моментально накинулись со своими едкими комментариями. "Ким, верни куст в сад, где ему и место", "Я надеюсь, на розах есть шипы, ведь за такую глупость человек должен страдать", – наперебой писали пользователи сети."Зачем ты надела салат из капусты?", – ядовито спросил подписчик.Отметим, съемки ведутся специально ради рекламы новой линейки декоративной косметики светской львицы. Она называется KKW The Mrs West Collection (коллекция миссис Уэст). Девушка посвятила этот проект годовщине годовщине свадьбы с Канье Уэстом, состоявшейся 17 мая.Напомним, Ким Кардашян и Канье Уэст узаконили свои отношения в 2012 году. Для мужчины это первый брак, для светской львицы уже третий. У пары четверо прекрасных детей.