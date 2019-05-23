Эксперты проанализировали стоимость комнат в российских города с населением более 300 тысяч человек.

Комнаты дорожают в Калуге, Туле и Севастополе, а дешевеют в Кемерове, Череповце и Калининграде. При этом цены на комнаты могут очень сильно отличаться в пределах одного города.В Москве самая дешевая комната стоит 1,4 миллиона рублей – это 12-метровое помещение в пятикомнатной квартире на окраине Зеленограда. Комната того же размера, но в центре города, на Арбате, будет стоить уже 14,5 миллиона рублей. Средняя цена на комнаты в столице составила 3,2 миллиона рублей, говорится в исследовании портала "Мир квартир".В целом по стране комнаты стоит 800 тысяч рублей. До полумиллиона комнаты можно купить в Ульяновске, Нижнем Тагиле, Брянске, Кирове, Кургане, Череповце, Пензе и Волжском.