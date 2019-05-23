Максим Галкин заставил рыдать от умиления пользователей Сети. Шоумен опубликовал в Instagram селфи с 5-летней дочкой Лизой.

Максим Галкин заставил рыдать от умиления пользователейСети. Шоумен опубликовал в Instagramселфи с 5-летней дочкой Лизой.знает, чем тронуть сердца своих подписчиков. Народвосхищается не по годам серьезным выражением лица Лизы Галкиной, рассыпается вкомплиментах и отмечает фамильное сходство героев фотографии.Снимок появился на фан-странице Лизы (главным фанатомкоторой является, как нетрудно догадаться, ее отец Максим Галкин). В подписи кфото – вопрос: "Похожа Лиза на папу?".Как и следовало ожидать, микроблог взорвали восторженныекомментарии. "Копия папы!", "Смотришь Вся в папулю, а потомвдруг вся в мамочку= прикольно. Любим Вас и вашу семью!", "Да, Лизуняпапина доча", – умиляются подписчики (орфография и пунктуация оригинала -Прим. ред). За несколько часов пост набрал более 35 тысяч отметок "нравится".Как известно, делает все для того, чтобы5-летние близнецы Гарри и Лиза не чувствовали его отсутствие – даже порой вущерб своей концертной деятельности. Шоумен ходит с детьми на прогулки, смотритс ними мультики, участвует в играх.Шоумен убежден, что дети просто обречены на популярность -так же, как наследники Филиппа Киркорова. Так что не считаетнужным скрывать их от общественности. Юморист постоянно публикует фото– ивидеоотчеты о приключениях Лизы и Гарри, пишет Teleprogramma.pro.