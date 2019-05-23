Максим Галкин заставил рыдать от умиления пользователей
Сети. Шоумен опубликовал в Instagram
селфи с 5-летней дочкой Лизой.
Максим Галкин заставил рыдать от умиления пользователей
Сети. Шоумен опубликовал в Instagram
селфи с 5-летней дочкой Лизой.
знает, чем тронуть сердца своих подписчиков. Народ
восхищается не по годам серьезным выражением лица Лизы Галкиной, рассыпается в
комплиментах и отмечает фамильное сходство героев фотографии.
Снимок появился на фан-странице Лизы (главным фанатом
которой является, как нетрудно догадаться, ее отец Максим Галкин). В подписи к
фото – вопрос: "Похожа Лиза на папу?".
Как и следовало ожидать, микроблог взорвали восторженные
комментарии. "Копия папы!", "Смотришь Вся в папулю, а потом
вдруг вся в мамочку= прикольно. Любим Вас и вашу семью!", "Да, Лизуня
папина доча", – умиляются подписчики (орфография и пунктуация оригинала -
Прим. ред). За несколько часов пост набрал более 35 тысяч отметок "нравится".
Как известно, делает все для того, чтобы
5-летние близнецы Гарри и Лиза не чувствовали его отсутствие – даже порой в
ущерб своей концертной деятельности. Шоумен ходит с детьми на прогулки, смотрит
с ними мультики, участвует в играх.
Шоумен убежден, что дети просто обречены на популярность -
так же, как наследники Филиппа Киркорова. Так что не считает
нужным скрывать их от общественности. Юморист постоянно публикует фото– и
видеоотчеты о приключениях Лизы и Гарри, пишет Teleprogramma.pro.