Сожители планировали сбыть на территории района около 70 граммов амфетамина и мефедрона.

В конце апреля текущего года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МО МВД России «Ковровский» задержали 28-летнего мужчину и его 27-летнюю сожительницу. Молодые люди подозреваются в причастности к незаконному обороту наркотиков.В ходе личного досмотра у фигурантов изъяты полиэтиленовые пакеты, наполненные содержимым разных оттенков. При проведении дальнейших оперативных мероприятий аналогичные свертки полицейские обнаружили в организованном подозреваемыми «тайнике-закладке», а также в квартире сожителей.Результаты проведенного исследования подтвердили, что в 33-х свертках находились наркотические средства «мефедрон» и «амфетамин», общей массой почти 70 граммов.Установлено, что изъятые запрещенные вещества предназначались для сбыта на территории района.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п «г» ч.4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.