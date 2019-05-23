В заключительном туре российской премьер-лиги Рубин сыграет с Краснодаром. Главный тренер казанцев Курбан Бердыев подвел итоги сезона, поделился ожиданиями от предстоящей встречи, а также заявил, что еще неизвестно покинет он клуб или нет.

В заключительном туре российской премьер-лиги "Рубин" сыграет с "Краснодаром". Главный тренер казанцев Курбан Бердыев подвел итоги сезона, поделился ожиданиями от предстоящей встречи, а также заявил, что еще неизвестно покинет он клуб или нет."Итоги сезона? Переходный период, который связан с причинами, о которых все знают, – приводит слова Бердыева пресс-служба "Рубина". – В целом, будем говорить, что удовлетворительно. Пришлось играть практически без нападающих, с одним Полозом. Позитивно то, что молодые приняли участие в матчах.".Бердыев сообщил, что игра с "Краснодаром" будет интересной: "нам интересно сыграть с хорошей командой, которая на ходу. Есть профессиональный интерес".Также наставник казанской команды не стал исключать, что летом оставит должность главного тренера в клубе, но и не подтвердил это: "Грусть от того, что покидаю "Рубин"? Это еще неизвестно. Как мы уже сказали, о решении своем мы объявим через несколько дней после "Краснодара", — подытожил Бердыев.Напомним, матч "Краснодар" – "Рубин" состоится в субботу, 26 мая и начнется в 14:00 по московскому времени.