Проект строительства жилого комплекса в районе Измайлово пересмотрят с учетом мнения местных жителей. Люди выступили в защиту измайловского вернисажа и отстояли его.

Проект строительства жилого комплекса в районе Измайлово пересмотрят с учетом мнения местных жителей. Люди выступили в защиту измайловского вернисажа и отстояли его.Согласно первоначальному проекту планировки территории по адресу Сиреневый бульвар, владение 4 в Измайлово предполагалось снести измайловский вернисаж, чтобы проложить подъездную дорогу к жилому комплексу. Такой план вызвал возражения у местных жителей.В защиту вернисажа выступило общественное движение "Наше Измайлово". Его лидер, главный редактор телеканала "Моя планета" Николай Табашников объяснил, что предложенное решение было неприемлемо сразу по нескольким причинам."Оно предполагало снос важного культурного объекта, которым является измайловский вернисаж, оно было дорогим, поскольку надо было выплачивать компенсации владельцам строений и оно означало появление автомобильной дороги на берегу Виноградного пруда, что также вызывает возражения", – высказал претензии активист.Участники движения "Наше Измайлово" провели акцию с вывешиванием баннеров в защиту вернисажа у его входа.Николай Табашников направил обращение к городскому руководству с просьбой пересмотреть проект планировки.В итоге активисты добились успеха. "Руководство города прислушалось к мнению жителей, это не может не радовать, уверен, что подобным образом можно решать многие проблемы и конфликты", – подчеркнул Табашников. Произошедшее он назвал примером успешного взаимодействие власти и общества.Измайловский вернисаж – это часть местного Кремля, где вот уже четверть века проводится крупнейшая выставка-ярмарка изделий художественного и прикладного искусства. Упоминания об этом месте можно найти в международных путеводителях и списках обязательных для посещения мест. Сам Кремль в Измайлово возник еще в 2003 году как центр русской культуры в Москве.