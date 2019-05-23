О разоблачении полицейскими работника транспортного предприятия, списывавшего дорогостоящее оборудование под видом лома и продававшего его, а также о многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Ловкий ободной манёврКузбасские транспортные полицейские разоблачили работника транспортного предприятия, который списывал с баланса дорогостоящее оборудование под видом лома и продавал его.В должностные обязанности мужчины входил учёт колёсных пар - ценных комплектующих для организаций, имеющих собственные подвижные составы. Так вот, делец признавал их непригодными для дальнейшей эксплуатации, ссылаясь на якобы недостаточную толщину обода. Однако ободной манёвр был сорван оперативниками…Стратегия на стабильность, или Как полицейские делают Тун Пайрам безопаснымМестоположение, самобытная культура и разнообразие природных зон - от степей до покрытых ледяными шапками горных вершин - привлекают в маленькую Швейцарию тысячи туристов. Накануне горячего летнего сезона министр внутренних дел по Республике Хакасия генерал-майор полиции Андрей Кульков рассказал о том, как местные полицейские обеспечивают безопасность любителей дикой природы, этнических фестивалей, национальных праздников, а также о других особенностях службы.Через славу к счастьюЯркий и заводной участник самого популярного в 90-е годы отечественного бойз-бенда наконец остепенился и стал образцовым семьянином. Он по-прежнему живёт музыкой, но она стала иной, а главное - своей.Экс-солист группы «На-На» Владимир Лёвкин рассказал корреспондентам «Щита и меча» о своём прошлом, настоящем - например, участии в ведомственном проекте «Щит и лира», и, конечно же, планах на будущее.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 19, а также на интернет-странице издания.