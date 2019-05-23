Ученые заявили, что совсем скоро нашу планету
настигнет глобальная катастрофа. Все человечество окажется на грани гибели.
Ученые заявили, что совсем скоро нашу планету
настигнет глобальная катастрофа. Все человечество окажется на грани гибели.
Проанализировав данные, Международная группа
ученых сделала важна заявление о будущем не только человечества, но и всей
нашей планеты. Глобальное потепление и
ускорение таяния льдов приведёт к критическому повышению уровня воды. В
результате многие территории, на которых проживает более 187 миллионов человек,
будут затоплены. Например, кара настигнет такие города, как Шанхай и Нью-Йорк,
сообщает издание Science Alert.
По словам учёных, если выбросы углерода
продолжат расти, то человечество ожидает наихудший сценарий. В течение
ближайших десятков лет температура планеты повысится на пять градусов Цельсия,
в следствие чего уровень моря также поднимется на пару метров. Эти показатели в
два раза превышают оценки ООН, который которые предсказывали повышение уровня
воды на 97 см к 2100 году.
Последствия глобального потепления буквально
уничтожат часть суши. 1,8 миллиона квадратных километров земли будет затоплена.
Данные показатели превышают площадь Франции, Германии, Великобритании и Испании
вместе взятых. Небольшие тихоокеанские островные государства станут
необитаемыми или вовсе исчезнут под водой. Ужасает и то, что часть потерянных
земель относится к критически важным регионам, на которых производят продукты
питания. Например, дельта реки Нил.
В случае, если эта катастрофа настигнет нашу
планету, то более 2,5 процентов населения Земли будет вынуждена мигрировать.
Число беженцев возрастёт до невообразимых цифр, что, в свою очередь, приведёт к
голоду и войнам.
На данный момент ученые дают всего пять
процентов вероятности такого сценария событий. Однако, если ситуация в мире
будет сохранятся такой, как сейчас, подобного исхода человечеству не миновать.