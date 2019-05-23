Ученые заявили, что совсем скоро нашу планету настигнет глобальная катастрофа. Все человечество окажется на грани гибели.

Ученые заявили, что совсем скоро нашу планетунастигнет глобальная катастрофа. Все человечество окажется на грани гибели.Проанализировав данные, Международная группаученых сделала важна заявление о будущем не только человечества, но и всейнашей планеты. Глобальное потепление иускорение таяния льдов приведёт к критическому повышению уровня воды. Врезультате многие территории, на которых проживает более 187 миллионов человек,будут затоплены. Например, кара настигнет такие города, как Шанхай и Нью-Йорк,сообщает издание Science Alert.По словам учёных, если выбросы углеродапродолжат расти, то человечество ожидает наихудший сценарий. В течениеближайших десятков лет температура планеты повысится на пять градусов Цельсия,в следствие чего уровень моря также поднимется на пару метров. Эти показатели вдва раза превышают оценки ООН, который которые предсказывали повышение уровняводы на 97 см к 2100 году.Последствия глобального потепления буквальноуничтожат часть суши. 1,8 миллиона квадратных километров земли будет затоплена.Данные показатели превышают площадь Франции, Германии, Великобритании и Испаниивместе взятых. Небольшие тихоокеанские островные государства станутнеобитаемыми или вовсе исчезнут под водой. Ужасает и то, что часть потерянныхземель относится к критически важным регионам, на которых производят продуктыпитания. Например, дельта реки Нил.В случае, если эта катастрофа настигнет нашупланету, то более 2,5 процентов населения Земли будет вынуждена мигрировать.Число беженцев возрастёт до невообразимых цифр, что, в свою очередь, приведёт кголоду и войнам.На данный момент ученые дают всего пятьпроцентов вероятности такого сценария событий. Однако, если ситуация в миребудет сохранятся такой, как сейчас, подобного исхода человечеству не миновать.