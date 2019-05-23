На общую сумму около 350 тысяч рублей

На общую сумму около 350 тысяч рублейВязниковская межрайонная прокуратура провела проверку в магазине «Ценопад» в торговом центре «Июль».Ранее проведенной осенью прошлого года проверкой прокуратурой установлены факты незаконной реализации в магазине продукции марок «Adidas» и «Reebok» (кофты, сумки, спортивные костюмы и куртки).В ходе повторной проверки специалисты ведомства вновь выявили продажу аналогичной продукции «Adidas» и «Reebok». Сумма причиненного ущерба компании «Adidas AG» составила около 220 тысяч рублей, компании «Reebok International Limited» - боле 130 тысяч рублей, всего на общую сумму около 350 тысяч рублей.Правоохранители возбудили уголовное дело за незаконное использование чужого товарного знака.