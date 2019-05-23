На общую сумму около 350 тысяч рублей
На общую сумму около 350 тысяч рублей
Вязниковская межрайонная прокуратура провела проверку в магазине «Ценопад» в торговом центре «Июль».
Ранее проведенной осенью прошлого года проверкой прокуратурой установлены факты незаконной реализации в магазине продукции марок «Adidas» и «Reebok» (кофты, сумки, спортивные костюмы и куртки).
В ходе повторной проверки специалисты ведомства вновь выявили продажу аналогичной продукции «Adidas» и «Reebok». Сумма причиненного ущерба компании «Adidas AG» составила около 220 тысяч рублей, компании «Reebok International Limited» - боле 130 тысяч рублей, всего на общую сумму около 350 тысяч рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело за незаконное использование чужого товарного знака.