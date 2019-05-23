Журналисты выяснили, кто же из близких Жанны Фриске заплатил Русфонду почти восемь миллионов – малую часть огромного долга. Как оказалось, для родителей певицы эта новость стала сенсацией.

Журналисты выяснили, кто же из близких Жанны Фриске заплатил "Русфонду" почти восемь миллионов – малую часть огромного долга. Как оказалось, для родителей певицы эта новость стала сенсацией.На днях благотворительная организация "Русфонд" отчиталась о том, что на счет было переведеносемь миллионов 980 тысяч рублей. По словам представителя, эти средства были получены в результате реализации имущества, доставшегося по наследству близким певицы. Тогда появились данные, будто речь идет об участке земли и особняке в Истринском районе Подмосковья. Дом строил для певицы и их сына телеведущий Дмитрий Шепелев.Вскоре последовала реакция младшей сестры Жанны Натальи Фриске. Та заявила, что ее семья никакое имущество не продавала. И вот сейчас репортеры выяснили, что без своей доли от дома артистки остался ее маленький сын Платон. Говорят, именно с продажи этой части особняка и пошли деньги в уплату многомиллионного долга, сообщает .Отметим, что после смерти Жанны Фриске дом достался троим наследникам в трех равных долях – родителям и сыну Платону. Доля мальчика и была отдана "Русфонду. И теперь ребенок (его представителем является отец, популярный телеведущий Дмитрий Шепелев) должником не является.Говорят, когда отец певицы Владимир Фриске узнал о частичном погашении долга, то рвал и метал. В гневе он потребовал от своих адвокатов вернуть все деньги, которые им заплатил. Это восемь миллионов рублей – примерно столько, сколько изъяли приставы. Говорят, семья Фриске постоянно меняла адвокатов. Один из них, видимо, не сообщив коллегам, получил от Фриске восемь миллионов рублей, обещая уладить проблему с "Русфондом". Но этого не произошло. И теперь Владимир Фриске требует вернуть ему деньги у всей команды юристов, считая, что это их общий долг перед ним.