Несколько лет назад слово кризис звучало рефреном во многих речах, однако сейчас оно исчезло из актуальной экономической лексики.

Несколько лет назад слово "кризис" звучало рефреном во многих речах, однако сейчас оно исчезло из актуальной экономической лексики.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая на коллегии министерства экономического развития.Он подчеркнул, что данный термин был на устах аналитиков, экономистов, финансистов и, конечно, министров, а теперь, по словам премьер-министра, актуальной стала тема создания условий для устойчивого роста отечественной экономики.Медведев подчеркнул, что в данное время инфляция в стране – низкая и стабильная, а в РФ созданы базовые макроэкономические условия для вхождения России в пятерку ведущих экономик мира, отмечает "Интерфакс".