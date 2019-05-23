Российская фигуристка Евгения Медведева выложила в Instagram новый пост. Она поделилась планами на ближайшее будущее.

Российская фигуристка Евгения Медведева выложила в Instagram новый пост. Она поделилась планами на ближайшее будущее.Ранее спортсменка заявила, что сделала выбор в пользу растительного питания. Она отказалась от мяса и молочного белка. Евгения отметила, что так гораздо легче держать вес.Сейчас фигуристка сделала новое заявление. Она планирует начать заниматься йогой.Среди подписчиков тут же нашлись знатоки, которые начали давать советы относительно асан, дыхательных техник и медитации. Фанаты наперебой расхваливали Женю за тягу к самосовершенствованию и развитию. "Боже, какая ты невероятная красотка! Заниматься йогой – отличная идея!" – заявила обожательница.Но некоторые увидели в этом лишь веяние моды. На спортсменку тут же посыпались язвительные комментарии. "Веганство, видимо, утратило актуальность", – иронично подметил пользователь Сети."Хочешь достичь просветления?" – едко поинтересовался критик.Напомним, Евгения Медведева стала бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. Она уступила соотечественнице Алине Загитовой, завоевавшей первое место, и Элизабет Турсынбаевой из Казахстана, взявшей серебро.