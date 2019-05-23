Российская фигуристка Евгения Медведева выложила в ленту Instagram новый пост. В нем она поделилась своими планами на ближайшее будущее.

Российская фигуристка Евгения Медведева выложила в ленту Instagram новый пост. В нем она поделилась своими планами на ближайшее будущее.Ранее девушка заявила, что сделала выбор в пользу растительного питания. Она отказалась от мяса и молочного белка. Девушка отметила, что так гораздо легче держать вес.Сейчас фигуристка сделала новое заявление. Она планирует начать заниматься йогой.Тут же среди подписчиков нашлись знатоки, которые начали писать советы относительно асан, дыхательных техник и медитации. Фанаты наперебой расхваливали девушку за ее тягу к самосовершенствованию и развитию. "Боже, какая ты невероятная красотка! Заниматься йогой – отличная идея!", – заявила обожательница.Но некоторые увидели в этом всего лишь веяние моды и ничего более. На спортсменку тут же посыпались язвительные комментарии. "Веганство, видимо, утратило актуальность", – иронично подметил пользователь сети."Хочешь достичь просветления?", – едко спросил критик.Напомним, Медведева стала бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. Она уступила соотечественнице Алине Загитовой, завоевавшей первое место, и Элизабет Турсынбаевой из Казахстана, взявшей серебро.