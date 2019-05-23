Его старший брат решил поиграть со спичками

Его старший брат решил поиграть со спичкамиРегиональный СледКом проводит доследственную проверку по факту гибели маленького ребенка.Днем 22 мая 2019 года жительница поселка Мезиновский Гусь-Хрустального района оставила троих детей одних дома, а сама пошла к соседке помочь в посадке рассады. Оставшись без присмотра мамы, 9-летний мальчик взял спички и начал жечь бумагу. В доме начался пожар.Соседка заметила в доме огонь и позвала на помощь. Не теряя времени, подбежавший мужчина вывел из дома двоих детей 9 и 7 лет. Узнав, что внутри сидит еще один ребенок, мужчина бросился спасать мальчика, но нашел его без признаков жизни. 3-летний малыш умер от отравления угарным газом.Двое спасенных детей госпитализировали с признаками отравления угарным газом, им оказывают квалифицированную медпомощь.Женщина воспитывала троих сыновей одна. Следователи детально оценивают все обстоятельства произошедшего.