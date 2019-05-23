На сайте президента Украины зарегистрированы две петиции об отставке Владимира Зеленского.

На сайте президента Украины зарегистрированы две петиции об отставке Владимира Зеленского.Согласно одной, президента следует отправить в отставку из отсутствия у него "конкретного пути" развития страны. Максим Безрук, который указан автором петиции, обращаясь к президенту, говорит, что он не объединяет большинство граждан Украины, обладающих "противоположными взглядами и желаниями". Никаких конкретных обещаний и политических ориентиров Зеленский, по мнению Безрука, не дал, поэтому теперь у него нет "конкретного пути". Петиция была размещена 22 мая и уже собрала 12 тысяч подписей.Во второй петиции предлагается отправить Зеленского в отставку, если тот не выполнит в течение полугода предвыборные обещания. Ее автор – Вадим Михальский – также зарегистрировал документ в среду, но его петиция набрала пока более 2 тысяч голосов.Чтобы петицию рассмотрел президент, она должна набрать не менее 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.