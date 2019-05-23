Потерпевший пояснил, что забыл денежные средства в банкомате, а когда вернулся, их уже не было...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Преображенское задержали подозреваемого в краже денежных средств у пенсионера», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции обратился 65-летний мужчина с заявлением о краже 10 тысяч рублей. Установлено, что неизвестный находился около банкомата на Большой Черкизовской улице, когда пожилой мужчина обналичивал денежные средства со своей банковской карты. Завершив операцию, пенсионер ушел, забыв купюры в механизме выдачи банкомата.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний безработный москвич.Следствием ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73