На Лазурном Берегу продолжает свою работу Каннский кинофестиваль. По красной дорожке прошлась и прославленная фигуристка Татьяна Навка.

На Лазурном Берегу продолжает свою работу Каннский кинофестиваль. По красной дорожке прошлась и прославленная фигуристка Татьяна Навка.В рамках Каннского кинофестиваля французский режиссер Арно Деплешен представил свой новый фильм "Боже мой!". Вместе с ним на красную ковровую дорожку вышли исполнители главных ролей: Леа Сейду и Сара Форестье, а также модели с мировым именем – Адриана Лима, Наташа Поли, Изабель Гулар, Винни Харлоу и многие другие.На их фоне достойно выступила наша соотечественница Татьяна Навка. Перед публикой прославленная фигуристка предстала в черном платье с пышной юбкой и головокружительным декольте. Образ спортсменки завершали гладкая прическа и роскошные украшения. Кстати, именно в статусе представителя известного ювелирного дома Chopard Татьяна Навка и появилась на кинофестивале.В Сети неоднозначно отнеслись к выходу фигуристки. Кто-то негативно воспринял ее наряд. Мол, на фоне других гостей Канн Татьяна Навка со своей голой грудью смотрелась вульгарно. Другие отметили странную мимику звезды. Даже предположили, что спортсменка себе что-то вколола в лицо. Третьи придрались к позе – дескать, слишком закрытая, что якобы свидетельствует о "куче комплексов".Впрочем, многие комментаторы восхитились необычным видом и похвалили за смелость. А злопыхателям ответили: критика – оттого, что к спортсменке приковано всеобщее внимание, потому что она – наша соотечественница. Мол, если бы фигуристка была иностранкой, то и спрос с нее был бы другой.