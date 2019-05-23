Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская выложила на своей странице в Instagram новый пост. Он моментально вызвал бурную реакцию у подписчиков.

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская выложила на своей странице в Instagram новый пост. Он моментально вызвал бурную реакцию у подписчиков.На фото девушка вместе со своим нынешним возлюбленным – Прохором Шаляпиным. Они стоят на мосту на фоне воды и леса в обнимку."...Лунный диск на млечную дорогуВыбравшись, шагал наискосокИ смотрел задумчиво и строгоСверху вниз на спящий городок.Где без слов по набережной хмуройШли чуть слышно, гравием шуршаПарень со спортивною фигуройИ девчонка – слабая натура" , – подписала фотографию Виталина.Поклонники тут же начали активно комментировать снимок. Кто-то просто писал добрые слова, комплименты. Многие желали паре счастливых и долгих отношения.Люди без конца осыпали девушку хвалебными комментариями. "Вы дюймовочка, а рядом статный эльф. Вы будто вырублены из монолита. Так что Виталиночка, не дрейфь, есть теперь опора и защита", – поддержала обожательница. Но более внимательные фанаты начала искать скрытый смысл в стихотворении Асадова."Все стихи в любом случае применяются на себя. Вы, Виталина, не слабая натура, такое выстоять!", – заявила поклонница.Напомним, Виталина Цымбалюк-Романовская – бывшая жена и муза актера Армена Джигарханяна. После тяжелого развода она не упала духом, а наоборот расцвела. Сейчас у звезды роман с молодым певцом .