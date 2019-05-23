Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал имена игроков, которые вошли в состав национальной команды. В список футболистов вошел нападающий чешской Млады Болеслав Николай Комличенко, заявивший, что для него и для его семь это очень важное событие в жизни.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал имена игроков, которые вошли в состав национальной команды. В список футболистов вошел нападающий чешской "Млады Болеслав" Николай Комличенко, заявивший, что для него и для его семь это очень важное событие в жизни."Очень рад, что попал в состав. Еще не успел увидеть новость, как сразу же посыпались сообщения в социальных сетях, – приводит слова Комличенко РИА Новости. – Вызов в сборную – сильное событие и для меня, и для моей семьи. Это толчок в карьере, который придаст мне еще больше сил, чтобы работать дальше и доказывать свою состоятельность".Напомнми, в рамках отборочного раунда чемпионата Европы сборная России уступила Бельгии (1:3), обыграла Казахстан (4:0) и с тремя очками занимает второе место в группе I. В следующем матче турнира россияне 8 июня в Саранске сыграют с Сан-Марино, а 11 июня в Нижнем Новгороде встретятся с Кипром.