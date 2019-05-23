Появились первые тизер-трейлер и тизер-постер нового фильма Федора Бондарчука Вторжение. Картина выйдет в широкий российский прокат 1 января 2020 года.

В Сети появились первые тизер-трейлер и тизер-постер нового фильма Федора Бондарчука "Вторжение". Картина выйдет в широкий российский прокат 1 января 2020 года.По сюжету события происходят через три года после падения инопланетного корабля в московском Чертанове. Обычная девушка Юля, вступившая в контакт с внеземными технологиями, становится объектом исследования в засекреченных лабораториях Минобороны. В ходе изучения Юля проявляет необычные способности. Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей – она несет угрозу вселенского масштаба.Фильм снят при поддержке канала "Россия 1". Главные роли в картине исполнят Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.