Ксения Собчак ответила на выпад своего экс-супруга Максима
Виторгана. Телеведущая заметила, что нехорошо лить помои на тех, с кем когда-то
был близок. Пользователи заметили, что слова бывшего мужа Собчак сильно задели.
Ксения Собчак ответила на выпад своего экс-супруга Максима
Виторгана. Телеведущая заметила, что нехорошо лить помои на тех, с кем когда-то
был близок. Пользователи заметили, что слова бывшего мужа Собчак сильно задели.
Рассуждения о добре и зле, которые появились в
Instagram телеведущей,
и замечания, оставленные в посте бывшим супругом телеведущей, вылились в
серьезную перепалку в Сети. Светская львица эмоционально отреагировала на
"наезд" Максима Виторгана.
"Нет ничего отвратительнее и мелочнее лично для меня,
чем лить ***** на тех, с кем совсем недавно был близким другом или близкой
подругой. Вспоминать – только хорошее, и дать этому хорошему вытеснить все
плохое, а не наоборот", – написала обиженная Ксения Собчак.
Телеведущая пояснила свою изложенную ранее точку зрения: мстить
не надо, потому что все люди слабы и допускают ошибки. Каждому человеку есть
чего стыдиться – поэтому, считает Собчак, надо прощать и забыть о мщении.
"Можно не общаться, не иметь дела – это уже личный выбор, но прощать
врагов надо обязательно", – написала теледива.
Напомним, похожие рассуждения о природе добра и зла опубликовала несколько дней назад. Позже в комментариях к посту появился
ехидный Максим Виторган. Судя по ядовитому ответу, актер все еще переживает
из-за расставания с Ксенией.
"Очень хорошая, емкая формулировка, Ксения! Главное повторять:
"Я не специально" – и можно воротить что угодно, в принципе. Для нас
– людей, не любящих брать ответственность за свои поступки – ты кладезь!",
– с сарказмом прокомментировал философские размышления бывшей супруги Максим.
В ответе не указано, что он адресован именно
Виторгану. Однако все пользователи решили, что это именно так – видно, "наезд"
экс-супруга звезду сильно задел, пишет издание "7Дней".