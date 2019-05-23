Ксения Собчак ответила на выпад своего экс-супруга Максима Виторгана. Телеведущая заметила, что нехорошо лить помои на тех, с кем когда-то был близок. Пользователи заметили, что слова бывшего мужа Собчак сильно задели.

Ксения Собчак ответила на выпад своего экс-супруга МаксимаВиторгана. Телеведущая заметила, что нехорошо лить помои на тех, с кем когда-тобыл близок. Пользователи заметили, что слова бывшего мужа Собчак сильно задели.Рассуждения о добре и зле, которые появились вInstagram телеведущей,и замечания, оставленные в посте бывшим супругом телеведущей, вылились всерьезную перепалку в Сети. Светская львица эмоционально отреагировала на"наезд" Максима Виторгана."Нет ничего отвратительнее и мелочнее лично для меня,чем лить ***** на тех, с кем совсем недавно был близким другом или близкойподругой. Вспоминать – только хорошее, и дать этому хорошему вытеснить всеплохое, а не наоборот", – написала обиженная Ксения Собчак.Телеведущая пояснила свою изложенную ранее точку зрения: мститьне надо, потому что все люди слабы и допускают ошибки. Каждому человеку естьчего стыдиться – поэтому, считает Собчак, надо прощать и забыть о мщении."Можно не общаться, не иметь дела – это уже личный выбор, но прощатьврагов надо обязательно", – написала теледива.Напомним, похожие рассуждения о природе добра и зла опубликовала несколько дней назад. Позже в комментариях к посту появилсяехидный Максим Виторган. Судя по ядовитому ответу, актер все еще переживаетиз-за расставания с Ксенией."Очень хорошая, емкая формулировка, Ксения! Главное повторять:"Я не специально" – и можно воротить что угодно, в принципе. Для нас– людей, не любящих брать ответственность за свои поступки – ты кладезь!",– с сарказмом прокомментировал философские размышления бывшей супруги Максим.В ответе не указано, что он адресован именноВиторгану. Однако все пользователи решили, что это именно так – видно, "наезд"экс-супруга звезду сильно задел, пишет издание "7Дней".