В России дан старт Всероссийскому конкурсу «Доброволец России», который проходит уже девятый раз и объединяет в своих рядах волонтеров разных возрастных групп, начиная с 8 лет...

В России дан старт Всероссийскому конкурсу «Доброволец России», который проходит уже девятый раз и объединяет в своих рядах волонтеров разных возрастных групп, начиная с 8 лет.Организаторами конкурса являются: Росмолодежь, Роспатриотцентр, ФГБУ «Росдетцентр», Ассоциация волонтерских центров.В 2019 году конкурс проводится по трем категориям: «Социальный проект» - действующие волонтерские проекты, «Доброе дело» - рассказы о личных добровольческих поступках или подвигах и «Творческая работа» - фото, видеоматериалы, музыка, социальная реклама и тексты на тему добровольчества.Согласно статье 10 Федерального закона «О полиции» при осуществлении своей деятельности полиция взаимодействуют с другими правоохранительными, государственными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.Основными направлениями сотрудничества территориальных органов МВД России и добровольцев в розыске лиц, пропавших без вести, в том числе детей, являются: привлечение волонтеров к участию в мероприятиях по предупреждению безвестного исчезновения граждан и осуществлению поисковых операций.В настоящее время добровольческие поисковые отряды сформированы в 76 субъектах Российской Федерации, в состав которых входит свыше 15 000 волонтеров. Только 2018 году при их непосредственном участии и содействии полицией установлено местонахождение более 2 350 человек, в том числе 730 несовершеннолетних.К участию в конкурсе приглашаются как физические, так и юридические лица, осуществляющие добровольческую деятельность. Ознакомиться с Положением о проведении конкурса, зарегистрироваться и подать заявку можно в единой информационной системе «Добровольцы России» по адресу: http://добровольцыроссии.рф.Победители будут награждены на Международном форуме добровольцев, который пройдет со 2 по 5 декабря в Москве.