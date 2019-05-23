Отставка Терезы Мэй состоится со дня на день.
Премьер-министр Великобритании полностью утратила контроль над ситуацией в
стране.
Отставка Терезы Мэй состоится со дня на день.
Премьер-министр Великобритании полностью утратила контроль над ситуацией в
стране.
Тереза Мэй объявит об отставке 24 мая. Сторонники
премьер-министра Великобритании отказали ей в поддержке. Главная претензия к
главе кабинета заключается в том, что ее правительство так и не приняло позицию
парламента по вопросу выхода страны из Евросоюза.