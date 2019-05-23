Отставка Терезы Мэй состоится со дня на день. Премьер-министр Великобритании полностью утратила контроль над ситуацией в стране.

Отставка Терезы Мэй состоится со дня на день.Премьер-министр Великобритании полностью утратила контроль над ситуацией встране.Тереза Мэй объявит об отставке 24 мая. Сторонникипремьер-министра Великобритании отказали ей в поддержке. Главная претензия кглаве кабинета заключается в том, что ее правительство так и не приняло позициюпарламента по вопросу выхода страны из Евросоюза.