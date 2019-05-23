Альбине Джанабаевой понравилось сниматься в проекте, посвященном изменам – хотя это и было тяжело. А вот свое отношение в неверности в реальной жизни певица определить затрудняется.

Альбине Джанабаевой понравилось сниматься в проекте,посвященном изменам – хотя это и было тяжело. А вот свое отношение в неверностив реальной жизни певица определить затрудняется.было тяжело работать в проекте режиссераКирилла Серебренникова. В то же время, признается певица, сниматься ей понравилось.Главную роль в фильме "Измена" супруга Валерия Меладзе сыграла в 2012году, но больше за такие проекты не возьмется."Я больше не потяну такие проекты. Очень тяжело. Послевыхода "Измены" мы ездили с этой картиной на несколькокинофестивалей. Кинокритики говорили интересные вещи, к которым яприслушивалась", – рассказала Джанабаева в программе "Вечернее шоу сАллой Довлатовой" на "Русском радио".Разговор зашел о том, как можно относиться к изменам в реальнойжизни. Ведущая предположила, что во время съемок в картине артистка переживалачувства, связанные с предательством. спросили – можно липростить измену?Певица считает, что на этот вопрос нет однозначного ответа -все индивидуально и зависит от многих факторов. "Нужно понять, хватит ли сил и резерважить с этим дальше. Сможешь ли ты жить и дышать без человека, который тебеизменил. Здесь между людьми должна быть такая откровенная близость…", -рассуждала певица. И все же пришла к выводу: если есть настоящее раскаяние, то прощениевозможно, пишет Teleprogramma.pro.