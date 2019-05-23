Альбине Джанабаевой понравилось сниматься в проекте,
посвященном изменам – хотя это и было тяжело. А вот свое отношение в неверности
в реальной жизни певица определить затрудняется.
Альбине Джанабаевой понравилось сниматься в проекте,
посвященном изменам – хотя это и было тяжело. А вот свое отношение в неверности
в реальной жизни певица определить затрудняется.
было тяжело работать в проекте режиссера
Кирилла Серебренникова. В то же время, признается певица, сниматься ей понравилось.
Главную роль в фильме "Измена" супруга Валерия Меладзе сыграла в 2012
году, но больше за такие проекты не возьмется.
"Я больше не потяну такие проекты. Очень тяжело. После
выхода "Измены" мы ездили с этой картиной на несколько
кинофестивалей. Кинокритики говорили интересные вещи, к которым я
прислушивалась", – рассказала Джанабаева в программе "Вечернее шоу с
Аллой Довлатовой" на "Русском радио".
Разговор зашел о том, как можно относиться к изменам в реальной
жизни. Ведущая предположила, что во время съемок в картине артистка переживала
чувства, связанные с предательством. спросили – можно ли
простить измену?
Певица считает, что на этот вопрос нет однозначного ответа -
все индивидуально и зависит от многих факторов. "Нужно понять, хватит ли сил и резерва
жить с этим дальше. Сможешь ли ты жить и дышать без человека, который тебе
изменил. Здесь между людьми должна быть такая откровенная близость…", -
рассуждала певица. И все же пришла к выводу: если есть настоящее раскаяние, то прощение
возможно, пишет Teleprogramma.pro.