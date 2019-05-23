Установлено, что злоумышленник изготовил и представил поддельные документы о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину подозреваемого в организации незаконной миграции и изготовлению поддельных документов.В полицию поступила информацию о том, что в одно из ведомств неизвестный представил поддельные документы – ходатайство о выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан, используя поддельную гербовую печать.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Белореченской улице задержали подозреваемого – 50-летнего москвича. Установлено, что злоумышленник изготовил и представил в ведомство вышеуказанные поддельные документы.Отделением дознания ОМВД России по району Хамовники возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60