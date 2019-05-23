Злоумышленник позвонил пенсионеру, представился его сыном и сообщил, что по его вине произошло ДТП и ему нужны денежные средства для решения этой проблемы...
«Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с оперуполномоченными ОМВД России по району Гольяново задержали 38-летнего приезжего мужчину по подозрению в мошеннических действиях в отношении пенсионеров», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В ОМВД России по району Гольяново обратился пожилой мужчина. Потерпевший пояснил, что ему на телефон позвонил неизвестный, представился сыном и сообщил, что по его вине произошло ДТП и есть пострадавшие. После чего попросил передать ему денежные средства через доверенное лицо для решения проблемы.
Через некоторое время неизвестный мужчина подъехал на автомобиле к дому пенсионера, расположенному на улице Бирюсинка, и заявитель передал ему денежные средства в размере 500 тысяч рублей. После этого пенсионер позвонил своему сыну, который сообщил, что с ним все в порядке и в аварию он не попадал. Гражданин понял, что его обманули, и обратился в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Уральской улице.
По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время установлено, что задержанный причастен к совершению еще 4 аналогичных противоправных деяний, совершенных на территории района Гольяново. Общая сумма ущерба составила около 1 миллиона 200 тысяч рублей.
Пресс-служба УВД по ВАО
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