Злоумышленник позвонил пенсионеру, представился его сыном и сообщил, что по его вине произошло ДТП и ему нужны денежные средства для решения этой проблемы...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с оперуполномоченными ОМВД России по району Гольяново задержали 38-летнего приезжего мужчину по подозрению в мошеннических действиях в отношении пенсионеров», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Гольяново обратился пожилой мужчина. Потерпевший пояснил, что ему на телефон позвонил неизвестный, представился сыном и сообщил, что по его вине произошло ДТП и есть пострадавшие. После чего попросил передать ему денежные средства через доверенное лицо для решения проблемы.Через некоторое время неизвестный мужчина подъехал на автомобиле к дому пенсионера, расположенному на улице Бирюсинка, и заявитель передал ему денежные средства в размере 500 тысяч рублей. После этого пенсионер позвонил своему сыну, который сообщил, что с ним все в порядке и в аварию он не попадал. Гражданин понял, что его обманули, и обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на Уральской улице.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время установлено, что задержанный причастен к совершению еще 4 аналогичных противоправных деяний, совершенных на территории района Гольяново. Общая сумма ущерба составила около 1 миллиона 200 тысяч рублей.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73