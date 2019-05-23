В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России сыграет с США. Защитник российской национальной команды Дмитрий Орлов поделился впечатлениями от предстоящего противостояния с американцами.

В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России сыграет с США. Защитник российской национальной команды Дмитрий Орлов поделился впечатлениями от предстоящего противостояния с американцами."Настраиваемся на четвертьфинал. У нас есть время отдохнуть, восстановиться. Нас ждет очень интересный матч. Обе команды готовы показывать свой лучший хоккей, – приводит слова Орлова пресс-служба ФХР. – Следил ли за матчами американцев? Нет, лично я не смотрел. Но на командном собрании нам покажут их слабые стороны и расскажут, как играть против них".Также Орлов сообщил, что в четвертьфинале без разницы, с кем играть, так как все будут играть. Помимо этого, Дмитрий рассказал, как обыграть такого сильно игрока как Патрик Кейн: "нельзя давать ему много пространства, играть ближе. Нужно постоянно держать шайбу под контролем".Напомним, матч Россия – США состоится в четверг, 23 мая и пройдет на льду арены имени Ондрея Непелы в словацком городе Братислава. Начало – в 17:15 по московскому времени.