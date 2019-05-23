Условия для получения кредита под залог недвижимого имущества в банке. Какие документы могут понадобиться.

Многие люди попадают в ситуацию, когда необходимо срочно получить крупную сумму денег в банке. При этом уровень их официального финансового дохода не позволяет рассчитывать на большое количество ресурсов. Оптимальным вариантом выхода из сложившегося положения является оформление займа под залог недвижимости. Такой вид кредитования имеет свои особенности и существенные преимущества.

Условия для получения кредита под залог недвижимого имущества

Современные банки предъявляют к своим клиентам достаточно жесткие требования. Одним из главных считается высокий уровень ежемесячного финансового дохода. Люди, которые временно не работают, не имеют возможности подтвердить свои материальные возможности официальной справкой. Им предлагается оформить кредит и залоговые обязательства на имущество: квартиру, жилой дом, дачный участок, коммерческие объекты. При этом не требуется подтверждение уровня дохода. Клиенты могут рассчитывать на сумму, составляющую не менее 80 % оценки предложенного имущества.

Требования, выставляемые к залоговому имуществу

Банковские займы под залог имущества выдаются только в том случае, когда предложенные объекты соответствуют определенным требованиям. Недвижимость должна быть:



ликвидной;



без наличия каких-либо обременений;



пользующейся спросом на существующем рынке.



При оформлении кредита под залог имущества необходимо собрать целый пакет документов. Заемщик обязан предоставить свидетельство, подтверждающее право собственности, кадастровый паспорт объекта, справку о лицах, прописанных на жилой площади, документы, подтверждающие отсутствие судебных ограничений. Для оценки объекта недвижимости привлекаются сотрудники независимой экспертизы. Некоторые банковские учреждения сами занимаются проведением оценки имущества.

Такая услуга очень актуальна в тех случаях, когда заемщику нужна сравнительно небольшая денежная сумма. При оформлении кредита проводится страхование объекта недвижимости от возможных рисков: пожара или затопления, стихийного бедствия, действий злоумышленников или грабежа. Получение ссуды с залогом имущества гарантирует клиентам невысокие процентные ставки и отсутствие поручителей. Процедура оформления договора занимает минимальное количество времени. При желании сделка проводится в онлайн-режиме, что позволяет экономить свободное время клиентов банка.