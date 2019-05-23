Журналисты Федерального агентства новостей заподозрили главу так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в крупных тратах в зарубежных поездках. Такое поведение не вяжется с создаваемым им образом борца с коррупцией, отмечает издание.

Журналисты Федерального агентства новостей заподозрили главу так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального в крупных тратах в зарубежных поездках. Такое поведение не вяжется с создаваемым им образом борца с коррупцией, отмечает издание.На публичных выступлениях Навальный стремится предстатьперед своими сторонниками в образе скромного парня "из народа". Для поддержанияимиджа публикуются соответствующие фотографии в соцсетях блогера.На ФАН-ТВ вышел любопытный ролик, авторы которогозаподозрили блогера в солидных тратах на отдых за границей. Журналисты утверждают,что в их распоряжении оказался договор аренды виллы Syrene в итальянском городе Сорренто, якобы составленный на имя Алексея Навального. За несколько дней проживания накомфортабельной вилле в живописнейшем месте Италии постоялец заплатил 30 тысячевро.При этом Villa Syrene– одна из самых роскошных в курортном Сорренто, этим и объясняетсяастрономическая сумма аренды, за которую клиент получает не толькопервоклассные апартаменты с прислугой и бассейном, но и один из лучших видов наитальянском побережье.Чтобы докопаться до истины, корреспонденты ФАН-ТВотправились в Италию. "Как оказалось, Навального в Сорренто без трудаузнают в лицо. Работники самых роскошных заведений – менеджеры ресторанов,владельцы бутиков, сотрудники СПА-салонов", – пишет .Откуда же такие баснословные средства у обыкновенногоблогера? Журналисты предположили, что Навальный перед каждым отпуском снимаетсо своих счетов огромные суммы."Если бы на ценностном уровне он был бы бескорыстный иальтруистичный, скорее всего, он вложил бы эти деньги в благотворительный фонд,к примеру", – заявила клинический психолог, психотерапевт ИринаЛагутенкова."Судя по тому, что запомнили его многие местные жители,он даже не старался скрыть уровень своего дохода и не прятался от окружающих.Такое поведение плохо вяжется с образом борьба с коррупцией", – резюмируютжурналисты.