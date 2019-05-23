Журналисты Федерального агентства новостей заподозрили главу так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в крупных тратах в зарубежных поездках. Такое поведение не вяжется с создаваемым им образом борца с коррупцией, отмечает издание.
Журналисты Федерального агентства новостей заподозрили главу так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального в крупных тратах в зарубежных поездках. Такое поведение не вяжется с создаваемым им образом борца с коррупцией, отмечает издание.
На публичных выступлениях Навальный стремится предстать
перед своими сторонниками в образе скромного парня "из народа". Для поддержания
имиджа публикуются соответствующие фотографии в соцсетях блогера.
На ФАН-ТВ вышел любопытный ролик, авторы которого
заподозрили блогера в солидных тратах на отдых за границей. Журналисты утверждают,
что в их распоряжении оказался договор аренды виллы Syrene в итальянском городе Сорренто, якобы составленный на имя Алексея Навального. За несколько дней проживания на
комфортабельной вилле в живописнейшем месте Италии постоялец заплатил 30 тысяч
евро.
При этом Villa Syrene
– одна из самых роскошных в курортном Сорренто, этим и объясняется
астрономическая сумма аренды, за которую клиент получает не только
первоклассные апартаменты с прислугой и бассейном, но и один из лучших видов на
итальянском побережье.
Чтобы докопаться до истины, корреспонденты ФАН-ТВ
отправились в Италию. "Как оказалось, Навального в Сорренто без труда
узнают в лицо. Работники самых роскошных заведений – менеджеры ресторанов,
владельцы бутиков, сотрудники СПА-салонов", – пишет .
Откуда же такие баснословные средства у обыкновенного
блогера? Журналисты предположили, что Навальный перед каждым отпуском снимает
со своих счетов огромные суммы.
"Если бы на ценностном уровне он был бы бескорыстный и
альтруистичный, скорее всего, он вложил бы эти деньги в благотворительный фонд,
к примеру", – заявила клинический психолог, психотерапевт Ирина
Лагутенкова.
"Судя по тому, что запомнили его многие местные жители,
он даже не старался скрыть уровень своего дохода и не прятался от окружающих.
Такое поведение плохо вяжется с образом борьба с коррупцией", – резюмируют
журналисты.