Главный тренер екатеринбургского Урала Дмитрий Парфенов после финального поединка Кубка России по футболу против московского Локомотива заявил, что гордится своими подопечными. Встреча в Самаре завершилась минимальным поражением Урала – 0:1.

Главный тренер екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов после финального поединка Кубка России по футболу против московского "Локомотива" заявил, что гордится своими подопечными. Встреча в Самаре завершилась минимальным поражением "Урала" – 0:1."Поздравляю "Локомотив" с победой, — приводит слова Парфенова официальный сайт "Урала", — Выражаю свою благодарность ребятам за тот путь, который мы проделали до Самары. Я горд за свою команду. Да, у нас имелись кадровые потери, и матч получился тяжелым. Но во втором тайме вернулись в игру, создавали много моментов. Но забить не смогли".Напомним, что для уральцев этот выход в финал стал вторым за последние три года. Ранее в 2017 году екатеринбургский клуб играл финал также с "Локомотивом". Встреча проходила в Сочи и завершилась также поражением "Урала" от железнодорожников со счетом 0:2.