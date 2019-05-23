Кампания по досрочным выборам в Верховную раду Украины начнется 24 мая, объявила глава украинского ЦИК Татьяна Слипачук.

Кампания по досрочным выборам в Верховную раду Украины начнется 24 мая, объявила глава украинского ЦИК Татьяна Слипачук.Она подчеркнула, что Центризбирком обеспечит прозрачные и легитимные выборы, сообщает ТАСС.Указ президента о роспуске Рады опубликован в официальной газете центральных органов власти Украины "Урядовом курьере" 23 мая.О роспуске Верховной рады президент страны Владимир Зеленский заявил во время церемонии инаугурации 20 мая.