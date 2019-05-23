Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что британский телеканал BBC анонсировал комедийное шоу Вечер с Владимиром Путиным, ведущим которого станет анимированный президент России. Пресс-секретарь Путина отметил, что президент не читает книг про себя и не смотрит на карикатуры.

Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что британский телеканал BBC анонсировал комедийное шоу "Вечер с Владимиром Путиным", ведущим которого станет анимированный президент России.Пресс-секретарь Путина в комментарии радиостанции "Говорит Москва" отметил, что про главу российского государства написано много книг и создано много кукол, нарисовано много карикатур и шаржей.Однако, отметил представитель Кремля, "президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры"."Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него", — рассказал Дмитрий Песков.