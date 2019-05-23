Ольга Рапунцель узнала об измене мужа Дмитрия Дмитренко. Теперь звезда шоу Дом-2 находится на грани неровного срыва. Меж тем ее соперница Маша Кохно чувствует себя прекрасно и с удовольствием комментирует ситуацию.

Ольга Рапунцель узнала об измене мужа Дмитрия Дмитренко. Теперьзвезда шоу "Дом-2" находится на грани неровного срыва. Меж тем ее соперницаМаша Кохно чувствует себя прекрасно и с удовольствием комментирует ситуацию.На днях Дмитрий Дмитренко прошел проверку на детекторе лжи.Отвечая на вопросы полиграфолога, участник шоу "Дом-2" откровенно признался,что занимался сексом с Машей Кохно.С бывшей жительницей телестройки Дима встречался, когда егоотношения с Ольгой зашли в тупик. По словам Дмитренко, в тот момент он считалсебя свободным мужчиной.Узнав о неверности возлюбленного, Ольга Рапунцель удариламужа по лицу и с криком: "Ты пипирку сунул в другую" разрыдалась. Сцена сразоблачением Дмитрия попала в эфир реалити.За происходящим на шоу "Дом-2" с экрана телевизоравнимательно наблюдала Маша Кохно. Экс-участницу телестройки возмутило признаниеДмитренко. Она не понимает зачем Дима решил рассказать все жене."Я считаю, что он подло поступил, что начал эту темуподнимать. Это просто грязь. Ни один мужик в жизни не признается, что изменял.Я считаю, что ему просто понадобился хайп, потому что об их паре никто невспоминал. Ему не надо было просто об этом говорить", – рассудила бывшаяжительница шоу "Дом-2".Кохно отметила, что в каком-то смысле понимает реакциюОльги. Маша считает, что настоящий мужик держал бы язык за зубами.Экс-участница телестройки призналась, что Дмитренко двамесяца бегал за ней: донимал звонками, сообщениями и даже беседовал с ее мамой.Кохно добавила, что в момент их общения участник был свободен, так какРапунцель бросила его."Я не какая-нибудь ******, которая переспит с мужчиной вотношениях. В этой ситуации я чиста, потому что он был свободен. Я считаю, чтона детекторе лжи он мог сказать, что полиграф ошибается, а Дима на все вопросы отвечал,как идиот. С нами что, кто-то дома был и снимал, как мы сексом занимаемся? Нет",– цитирует звезду шоу "Дом-2" Марию Кохно .Бывшая жительница телестройки уверена, что со временем Рапунцельпростит Дмитренко и эта ситуация никак не отразится на их отношениях. По мнениюзвезды , Ольга простит мужа, "так как никому не нужна с еерепутацией".