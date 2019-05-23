После чего уехал на автомобиле убитого

После чего уехал на автомобиле убитогоЖителя Гусь-Хрустального района подозревают в убийстве. Сообщение об исчезновении 55-летнего жителя Собинского района, работавшего егерем местного охотхозяйства, поступило в полицию утром 22 мая. Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в лесу недалеко от деревни Березники.Следователи раскрыли особо тяжкое преступление по «горячим» следам. Подозреваемого задержали, им оказался 22-летний юноша.Вечером 21 мая молодой человек с отчимом из Гусь-Хрустального района приехал в Собинский район для охоты на лося.Поздним вечером, услышав в лесу выстрелы, егерь на служебном УАЗе приехал к лесному массиву. Оставив машину, он нашел браконьеров и высказал им законные претензии.Парень, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в мужчину из охотничьего ружья. Потерпевший скончался на месте преступления.После этого юноша и его отчим на служебной машине егеря, скрываясь с места преступления, проехали более 20 километров, а потом бросили автомобиль.Расследование продолжается.