Сотрудник МЧС бросил служебную машину посреди подмосковной трассы и частично перекрыл движение ради того, чтобы перевести утку с птенцами через дорогу. Герой попал в объектив камеры регистратора.

Сотрудник МЧС бросил служебную машину посреди подмосковной трассы и частично перекрыл движение ради того, чтобы перевести утку с птенцами через дорогу. Герой попал в объектив камеры регистратора.Штурмовать шоссе Энтузиастов пернатое семейство отправилось днем 21 мая на выезде из Москвы. С риском для жизни им удалось преодолеть две полосы, но тут на их счастье посреди дороги остановилась пожарная машина. Водитель включил сирену и проблесковые маячки, а сам отправился спасать птиц.Мужчина довел уток до отбойника, после чего подал сигнал водителям остановиться и сопроводил троих птенцов и их маму до обочины.