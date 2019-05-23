Андрей Малахов нашел тайную супругу известного шансонье Михаила Круга. В сегодняшнем выпуске программы Прямой эфир телеканала Россия 1 Марина Базанова рассказала о жизни с артистом.

Андрей Малахов нашел тайную супругу известного шансоньеМихаила Круга. В сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир" телеканала "Россия1" Марина Базанова рассказала о жизни с артистом.Многие знают, что Михаил Круг был дважды женат. Перваясупруга Светлана подарила артисту сына Дмитрия, от второй жены Ирины у певца остался сын Александр. Однако редакции программы "Прямой эфир" удалось выяснить,что звезда шансона была в браке трижды.В студии ток-шоу 56-летняя Марина Базанова из Тверирассказала, что помнит Круга как Михаила Воробьева (настоящая фамилия певца –Прим.ред.). Она познакомилась с будущей звездой еще подростком.15-летний Михаил влюбился с первого взгляда и продолжал питать к ней чувства доконца жизни. Их роман длился около четырех лет. Марина проводила избранника в армию иобещала дождаться, однако слово свое не сдержала.Базанова вышла замуж иродила дочь. Для Воробьева это стало большим ударом. Михаил взял псевдоним и занялся творчеством. Многие свои песни артист посвятил Базановой, например,композиция "Девочка-пай" написана именно о Марине.После 15 лет разлуки Базанова и Круг вновь встретились.Женщина к тому моменту была свободна. Они возобновили отношения и вскорерасписались в ЗАГСе. Для возлюбленной артист купил дом в Твери, однако этотбрак продлился всего две недели.В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базановарассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой. После свадьбыМихаил запретил Марине работать. После женщина так и не смоглавернуться в профессию, в которой до брака с шансонье достигла значительных высот.Меж тем причиной расставания стало решение Базановой сделатьаборт. Марина не хотела рожать ребенка от артиста. Теперь она сожалеет освоем решении.О смерти Михаила Круга женщина узнала от подруги. Она пять лет не решалась навестить могилу бывшегомужа. Теперьона бывает на кладбище каждый его день рождения."Часто снится и все время зовет. Ой, Миша, мой дорогой.Прости меня за все! Как ты меня любил, только сейчас понимаю, а уже поздно", -призналась экс-супруга Круга в сегодняшнем выпуске ток-шоу .Мрина рассказала, что после смерти шансонье она попала под подозрение. Следователи полагали, что она как-то причастна к его убийству."Когда меня привезли в прокуратуру, то был вопрос в лоб:„Почему собаки пустили в дом убийц?“. Собака Стинг, которая попала под пули, ейчелюсть прострелили, была куплена мне в подарок. Они обратились ко мне свопросом, так как я его воспитывала, пса. Но что там было его воспитывать?Стаффордширский терьер был как кошка. А они, наверное, подумали, что я пришла вдом и собаки меня узнали", – рассказала Марина Базанова в сегодняшнем выпуске программы .