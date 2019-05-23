Андрей Малахов нашел тайную супругу известного шансонье
Михаила Круга. В сегодняшнем выпуске программы Прямой эфир телеканала Россия
1 Марина Базанова рассказала о жизни с артистом.
Андрей Малахов нашел тайную супругу известного шансонье
Михаила Круга. В сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир" телеканала "Россия
1" Марина Базанова рассказала о жизни с артистом.
Многие знают, что Михаил Круг был дважды женат. Первая
супруга Светлана подарила артисту сына Дмитрия, от второй жены Ирины у певца остался сын Александр. Однако редакции программы "Прямой эфир" удалось выяснить,
что звезда шансона была в браке трижды.
В студии ток-шоу 56-летняя Марина Базанова из Твери
рассказала, что помнит Круга как Михаила Воробьева (настоящая фамилия певца –
Прим.ред.). Она познакомилась с будущей звездой еще подростком.
15-летний Михаил влюбился с первого взгляда и продолжал питать к ней чувства до
конца жизни. Их роман длился около четырех лет. Марина проводила избранника в армию и
обещала дождаться, однако слово свое не сдержала.
Базанова вышла замуж и
родила дочь. Для Воробьева это стало большим ударом. Михаил взял псевдоним и занялся творчеством. Многие свои песни артист посвятил Базановой, например,
композиция "Девочка-пай" написана именно о Марине.
После 15 лет разлуки Базанова и Круг вновь встретились.
Женщина к тому моменту была свободна. Они возобновили отношения и вскоре
расписались в ЗАГСе. Для возлюбленной артист купил дом в Твери, однако этот
брак продлился всего две недели.
В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова
рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой. После свадьбы
Михаил запретил Марине работать. После женщина так и не смогла
вернуться в профессию, в которой до брака с шансонье достигла значительных высот.
Меж тем причиной расставания стало решение Базановой сделать
аборт. Марина не хотела рожать ребенка от артиста. Теперь она сожалеет о
своем решении.
О смерти Михаила Круга женщина узнала от подруги. Она пять лет не решалась навестить могилу бывшего
мужа. Теперь
она бывает на кладбище каждый его день рождения.
"Часто снится и все время зовет. Ой, Миша, мой дорогой.
Прости меня за все! Как ты меня любил, только сейчас понимаю, а уже поздно", -
призналась экс-супруга Круга в сегодняшнем выпуске ток-шоу .
Мрина рассказала, что после смерти шансонье она попала под подозрение. Следователи полагали, что она как-то причастна к его убийству.
"Когда меня привезли в прокуратуру, то был вопрос в лоб:
„Почему собаки пустили в дом убийц?“. Собака Стинг, которая попала под пули, ей
челюсть прострелили, была куплена мне в подарок. Они обратились ко мне с
вопросом, так как я его воспитывала, пса. Но что там было его воспитывать?
Стаффордширский терьер был как кошка. А они, наверное, подумали, что я пришла в
дом и собаки меня узнали", – рассказала Марина Базанова в сегодняшнем выпуске программы .