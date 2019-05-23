В результате словесного конфликта с сотрудником магазина злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону кассовой зоны, после чего скрылся в неизвестном направлении...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по району Лосиноостровский задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в хулиганстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о стрельбе в одном из магазинов на Тайнинской улице. По словам заявительницы, неизвестный мужчина, находясь в помещении торгового зала, в результате словесного конфликта с сотрудником магазина произвел несколько выстрелов в сторону кассовой зоны, после чего скрылся в неизвестном направлении. Пострадавших нет.По горячим следам подозреваемый был задержан. Им оказался 43-летний житель столицы. Пистолет, изъятый у мужчины, оказался травматическим.Также установлено, что злоумышленник продолжил стрельбу, находясь у жилых домов на Стартовой улице.Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29