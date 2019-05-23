Злоумышленник с целью присвоения крупной суммы денежных средств организации попросил своего знакомого инсценировать разбойное нападение...

Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками отдела МВД России по району Бабушкинский задержали 31-летнего жителя столицы по подозрению в ложном доносе.В полицию обратился мужчина, который сообщил, что находился в автомобиле у одного из домов в Чукотском проезде, когда к нему подбежал неизвестный. Злоумышленник распылил ему в лицо содержимое газового баллончика, нанес несколько ударов, выхватил из рук пакет с денежными средствами в размере 4 млн рублей и скрылся в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что на самом деле заявитель инсценировал нападение. Мужчина должен был отвезти денежные средства, принадлежащие одной из организаций, сотрудником которой является, в банк, и попросил своего знакомого помочь в инсценировке разбойного нападения.Деньги злоумышленник потратил на личные нужды.Следствием ОМВД России по району Бабушкинский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29